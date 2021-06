Dolore a Calolzio per la morte della giovane volontaria Susanna

«Da oggi il cielo ha un altro dei nostri angeli lassù... Ciao Susanna, ora lassù i nostri angeli ti stringeranno forte e insieme a loro ci darai la forza di indossare anche per te questa divisa ogni giorno... Buon viaggio». Poche sentite parole per unirsi a un dolore immenso: quello per la morte di Susanna Marelli, giovane calolziese di soli 20 anni. A scriverle i Volontari del Soccorso di Calolziocorte, associazione alla quale Susanna si era unita dallo scorso mese di febbraio per diventare soccorritrice e dopo l'affiancamento di queste settimane a breve avrebbe tenuto un nuovo esame per diventare operativa anche nelle emergenze.

La terribile notizia della morte di Susanna Marelli, avvenuta ieri, ha suscitato grande dolore e commozione in tutta la valle San Martino. A Calolzio la giovane aveva frequentato le scuole medie Manzoni (dove tuttora insegna la madre Roberta Zaccagni) e prima di trasferirsi a Calolzio aveva vissuto per anni con la famiglia nella vicina Torre De' Busi. Insieme ai genitori, Susanna lascia anche due fratelli.