La comunità di Cassago Brianza piange Giancarlo Minella

La comunità di Cassago piange Giancarlo Minella, scomparso all'età di 79 anni, molto noto e apprezzato in paese per il suo impegno di volontario attivo in numerose associazioni. Minella era solito sorreggere il gonfalone del Comune di Cassago in occasione di pubbliche manifestazioni, abitudine che lo aveva portato a conoscere negli anni numerosi sindaci e amministratori del suo paese, per i quali era un punto di riferimento.

E proprio l'onorevole Gian Mario Fragomeli, primo cittadino di Cassago tra il 2004 e il 2014, ne ha tracciato un ricordo commosso sul proprio profilo Facebook. «Dopo un periodo difficile, con la malattia che ti ha allontanato dal tuo quotidiano impegno per la comunità cassaghese, oggi ci hai lasciato - scrive Fragomeli - Ci mancherà lo scorrere della tua jeep su e giù per il paese, spesso come primo mezzo di intervento e soccorso quando diluviava, altre volte come immancabile riconoscimento di un servizio di volontariato comunale. Io ti conosciuto e apprezzato così, in movimento, h24 nella disponibilità, rispettoso delle autorità e innamorato della divisa: per te simbolo di appartenenza e di servizio per la collettività. Voglio salutarti con questa immagine, che ha accompagnato l'esperienza di molti sindaci cassaghesi, nella quale tu rappresenti orgogliosamente l'alfiere del nostro gonfalone, l'alfiere di una partecipazione sempre attiva e positiva per Cassago».

Il funerale di Minella, che lascia la moglie Adriana e il figlio Mario con Luisella, verrà celebrato giovedì 15 ottobre alle ore 11 alla chiesa dei Santi Giacomo e Brigida di Cassago.