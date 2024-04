Valmadrera in lutto: addio a Clemente Butti, l'esercente della porta accanto

Valmadrera in lutto: addio allo storico esercente Clemente Butti, scomparso all'età di 90 anni. L'uomo aveva condotto a lungo un negozio di alimentari prima in via Mulini e poi in via San Martino.

Questo il ricordo del sindaco Antonio Rusconi. "A nome della comunità di Valmadrera, esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Clemente Butti - ha commentato il primo cittadino - Una persona buona e attenta alle famiglie più bisognose. Era il commerciante della porta accanto".

Clemente Butti lascia le figlie Monica e Carmen, l'affezionato nipote Fabrizio e diversi fratelli, tra cui i missionari Padre Celestino e Padre Giuseppe Butti.

La camera mortuaria è allestita presso l'ospedale Manzoni di Lecco. La salma giungerà in chiesa venerdì alle ore 9.15 per la recita del Santo Rosario. I funerali avranno luogo nella Chiesa parrocchiale di Valmadrera venerdì 19 aprile alle ore 9.45. Al termine della funzione la salma proseguirà per il tempio crematorio.