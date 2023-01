Lutto in città: addio all'architetto Ferruccio Favaron

Lutto in città. Si è spento, all'età di 75 anni, l'architetto Ferruccio Favaron, già presidente dell'Ordine degli Architetti di Lecco dal 2001 al 2011 e della Consulta regionale degli Ordini degli Architetti della Lombardia (2008-2010).

Favaron fu impegnato a livello amministrativo, ricoprendo il ruolo di consigliere comunale a Lecco dal 1979 al 1988 e di assessore ai Trasporti del Comprensorio lecchese. A livello accademico fu inoltre professore di Architettura e Composizione Architettonica dal 1998 al 2016 al Politecnico di Milano.

Dal Comune di Lecco sono giunte le condoglianze alla moglie Silvia, ai figli Nicola, Cecilia e Nicoletta e a tutti i suoi cari. Ai funerali, in programma sabato 21 gennaio alle ore 10.45 alla chiesa parrocchiale dei Cappuccini, il Comune di Lecco sarà presente con il Gonfalone della Città.

"Prezioso consigliere"

"Una persona di grandissima competenza tecnica e con una visione lungimirante della città e del suo sviluppo. Per me è sempre stato prezioso consigliere, capace di dare suggerimenti importanti per svolgere al meglio il mio ruolo di sindaco" è il ricordo del primo cittadino di Lecco Mauro Gattinoni.

"Ci lascia un amico"

Questo il ricordo di Alfredo Marelli, segretario del Pd. "Il nostro caro amico Ferruccio Favaron ci ha lasciati: una persona generosa e competente. Ci mancheranno il suo esempio, i suoi consigli, e i suoi stimoli a ricercare soluzioni efficaci ai problemi delle persone e della nostra città. Anche a nome della comunità Pd, esprimo cristiane condoglianze alla moglie Silvia, e ai figli Nicola, Cecilia e Nicoletta".