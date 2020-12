Lutto nel mondo del volontariato lecchese: addio a Franco Sacchi

Lutto nel mondo del volontariato lecchese. Nella giornata di mercoledì è infatti venuto a mancare Franco Sacchi, 68 anni, membro attivo dell'Associazione volontari pensionati Lecco.

Così, in un post sulla pagina Facebook, lo hanno ricordato i colleghi del sodalizio: «In questo momento non ci sono parole per esprimere il nostro dolore per la perdita, in giorni che invece dovrebbero essere di gioia - si legge nel commiato - Possiamo solo stringerci affettuosamente intorno alla moglie Olga e alla figlia Claudia per far sentire loro la nostra vicinanza ed esprimere le nostre più sentite condoglianze. Ciao Franco, ci mancherai e grazie per tutto quello che hai fatto per noi in tutti questi anni».

Anche l'Amministrazione comunale di Lecco ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Franco Sacchi, con una nota ufficiale diramata nella serata di mercoledì. «Franco ha dedicato generosamente tempo ed energie alla comunità lecchese facendo parte dell'Avpl, l'Associazione dei Volontari Pensionati di Lecco, che si prende cura della città supportando il Comune nei settori culturali e dei servizi sociali. In particolare, Franco era legato al centro per anziani Il Giglio, dove era attivissimo. Ci stringiamo alla moglie Olga e alla figlia Claudia in questo doloroso momento».