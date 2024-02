Lutto a Lecco: addio a Giovanni Lozza, maestro di canoa e di vita

Un grave lutto scuote il mondo dello sport lecchese. All'età di 68 anni è infatti venuto a mancare Giovanni Lozza, storico allenatore di canoa della Canottieri Lecco, che ha cresciuto generazioni di campioni e ha rappresentato per decenni un prezioso riferimento per la società di via Nullo.

Lozza vantava trascorsi da atleta con la Canottieri e dal 1984 aveva assunto la direzione della sezione canoa. Era stato lui a plasmare il talento di Antonio Rossi, poi giunto ai noti successi olimpici e mondiali, ma anche Nicola Ripamonti e Alessandro Gnecchi in epoca più recente. Dai primi anni Novanta aveva seguito con la consueta dedizione e passione anche la sezione canottaggio bluceleste, ottenendo anche in questa disciplina risultati di alto livello.

Il Coni gli aveva conferito, in virtù dei trent'anni da tecnico, il prestigioso riconoscimento della 'Palma di bronzo al merito tecnico'.

"Sei stato un educatore esemplare"

Un commosso messaggio di ricordo è stato pubblicato nelle scorse ore via social da Alessandro Gnecchi: "Mi hai fatto scendere la prima volta in canoa più di 20 anni fa e fino ieri mattina eri il punto di riferimento fondamentale per la mia carriera agonistica, carriera che senza te non sarebbe esistita; non sei stato solo il migliore allenatore ma un esemplare educatore che ha fatto crescere tanti bravi ragazzi con il sano sport della pagaia e del remo".

Giovanni Lozza lascia la moglie Manuela, la sorella Maria Teresa, il fratello Enzo, i nipoti, le cognate, Marco e Giulia. Il funerale si svolgerà oggi, martedì 20 febbraio, a Dolzago alle 14.30. Dopo il rito, si proseguirà per la cremazione.