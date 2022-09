Lutto a Valmadrera: addio alla centenaria Giuseppina Rusconi

Lutto a Valmadrera. È scomparsa nella giornata di domenica Giuseppina "Pina" Rusconi, vedova Corti. Era diventata la persona più anziana del paese dopo la scomparsa di Olga Cicolin. La donna aveva compiuto 100 anni proprio il giorno di Natale del 2021, amorevolmente curata in tutti questi anni dalla figlia Rosalba, già presidente dell'Associazione di volontariato "Il tempo di dare".

Era stato quello del 2021 Un Natale particolare per la comunità di Valmadrera, per i 100 anni compiuti da Giuseppina. Il sindaco Antonio Rusconi aveva voluto portare il saluto della comunità alla presenza della figlia Rosalba e di alcuni parenti. Il marito, Luigi Corti, è stato negli anni una presenza importante nel Cai e nel Corpo Musicale Santa Cecilia. Sul cancdello all'ingresso dell'abitazione di "Pina" era stata apposta la foto per la festa, e la donna si era dimostrata estremamente lucida, ricordando i suoi esordi lavorativi a 12 anni nel filatoio Gavazzi e poi numerose altre vicende della sua vita.

Il funerale di Giuseppina Rusconi si svolgeranno martedì alle 9.45 presso la Chiesa dello Spirito Santo. Attualmente a Valmadrera sono tre le centenarie in vita.