Lutto in valle San Martino per la scomparsa a 54 anni del dentista Roberto Carrara

Due comunità sconvolte per la scomparsa di un professionista molto stimato e di una persona davvero perbene, capace di dedicarsi agli altri anche nel campo del volontariato. Monte Marenzo, paese dove aveva lo studio, e Cisano, comune di cui era originario, piangono l'odontoiatra Roberto Carrara. L'uomo è stato purtroppo stroncato a soli 54 anni da un male incurabile che lo aveva colpito solo poco tempo fa.

In tanti in queste ore di dolore si stanno stringendo intorno ai famigliari di Carrara. Alla moglie Pinuccia, alle figlie Chandra e Maya, al fratello Giovanni Battista e agli altri parenti. Da anni il dentista era un punto di riferimento a Monte Marenzo, oltre a essere conosciuto in tutto il territorio della valle San Martino. Tra i messaggi di cordoglio, oltre a quelli di diversi amici e colleghi, anche quelli del sindaco di Cisano Bergamasco Andrea Previtali e di Angelo Fontana della Polisportiva di Monte Marenzo.

Il commosso ricordo del sindaco di Cisano: «Addio caro amico. Nelle ultime settimane sei riuscito a coronare il tuo sogno: sposare la tua compagna di vita»

«Purtroppo è morto il caro amico e concittadino Roberto Carrara, titolare e stimato odontoiatra dello studio dentistico San Paolo di Monte Marenzo - ha scritto ieri pomeriggio Previtali sulla propria pagina facebook - Non ha potuto fare niente contro la malattia e se n’è andato velocemente. Grazie Roberto per la tua amicizia e per la tua spontanea sincerità. Grazie per il bene verso gli altri, che hai sempre fatto nel silenzio. Nelle ultime settimane sei riuscito a coronare il tuo sogno: sposare la tua compagna di vita. Condoglianze alla moglie, alle figlie ed a tutti i suoi familiari».

La Polisportiva di Monte Marenzo: «Sempre attento ai bisognosi»

Sentito e sincero anche il ricordo di Fontana. «Un male incurabile ha strappato Roberto Carrara alla famiglia, agli amici e alla comunità di San Gregorio (frazione di Cisano) e di Monte Marenzo. Ci lascia un amico caro, un volontario, un dentista con laboratorio a Monte Marenzo, Roberto si è sempre distinto nel portare il suo contributo alle persone bisognose non solo in Italia, ma anche all’estero. La polisportiva di Monte Marenzo porge sentite condoglianze alla moglie Pinuccia e alle figlie Chandra e Maya. Ciao Roby, un grazie di cuore dalla Polisportiva Monte Marenzo».

I funerali di Roberto Carrara verranno celebrati domani mattina, martedì 11 agosto, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Villa D'Adda. Seguirà la cremazione.

