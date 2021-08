La Asst Lecco ricorda Lucio Mazza, "stimato e amato da tutti i colleghi"

Cordoglio per la scomparsa del 52enne della Valletta, operatore sociosanitario all'ospedale Manzoni di Lecco. Fatale un incidente in canoa nella Bergamasca

Dolore e cordoglio a La Valletta Brianza per la scomparsa di Lucio Mazza, 52enne che nel pomeriggio di giovedì ha perso la vita in un incidente in canoa. Mazza stava percorrendo un tratto del torrente Valmora a Olmo al Brembo, quando è stato travolto dalla furia dell'acqua.

Originario della Bergamasca, luoghi che ancora frequentava, Mazza era appassionato della canoa kayak d'alto corso (aveva compiuto numerose esplorazioni, anche all'estero) e lavorava come operatore sociosanitario all'ospedale Manzoni di Lecco. La direzione della Asst Lecco la ha voluto ricordare in una nota ufficiale.