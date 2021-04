Addio a Gianni Micheli, già assessore a Lecco e presidente della Compagnia delle Opere

Se ne va una colonna della vita politica e associativa della città. All'età di 74 anni, dopo una lunga malattia, si è spento infatti Gianni Micheli, già assessore al commercio, sport e risorse umane del Comune di Lecco tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 durante il mandato di Giulio Boscagli. Micheli era stato presidente della Compagnia delle Opere lecchese e membro di giunta della Camera di Commercio.

Micheli lascia la moglie Anna Maria, i figli Emmanuel con Paola, Barbara con Andrea, Benedetta con Antonio e Martino con Maria, i nipoti e la sorella Piera. Il funerale si svolgerà martedì 27 aprile alle 14.30 alla Basilica di San Nicolò.

L'Amministrazione comunale di Lecco lo ha ricordato con gratitudine. «Accanto all'impegno politico, Micheli aveva affiancato l'esperienza in campo associativo e camerale, riconoscendo il valore del tessuto produttivo lecchese e spronando ogni attore sociale ed economico a vivere il protagonismo della sussidiarietà» recita una nota.

Gattinoni: «Ha la gratitudine della città»

«L'ho conosciuto per pochissimo tempo prima dell'episodio che l'ha condotto allo stato di coma, quando era presidente della Compagnia delle Opere - lo ricorda il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni - ma ne ho ricevuto un racconto vivido da parte di chi l'ha frequentato dentro gli uffici del Comune e dalle persone che direttamente o indirettamente hanno vissuto con Gianni Micheli l'esperienza politica e amministrativa di quegli anni. A lui va la gratitudine della città, per il coraggio delle idee e la determinazione nelle scelte. Alla sua famiglia, che l'ha accudito con così grande amore in questi lunghi anni, il ringraziamento per la profondità dei piccoli gesti quotidiani».

Lecco merita di più: «Sempre a disposizione degli altri»

«Gianni Micheli è stato un protagonista della nostra città, una persona che ha saputo mettersi a disposizione degli altri nel sociale, nella rappresentanza politica e datoriale. Una vera e propria figura a tutto tondo che ha messo a servizio della collettività i propri carismi per permettere a Lecco di trovare una nuova vocazione come città e come comunità in un periodo della storia cittadina complicato, in cui in vari settori, Gianni è stato capace di portare quel valore aggiunto che contraddistingueva la sua persona. Le cure che, negli ultimi anni, gli sono state prestate dalla famiglia sono stati un esempio e una testimonianza di quanto Micheli abbia trasmesso agli affetti più cari, valori che vanno al di là della fede cristiana. A loro, e in particolare alla moglie Anna Maria, vanno le nostre più sentite condoglianze» dichiarano gli aderenti a Lecco Merita di più.