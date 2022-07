Lutto a Mandello, addio all'ex comandante dei Carabinieri Ferrandina

Mandello in lutto. Si è spento, all'età di 82 anni, il maresciallo Giambattista Ferrandina, ex comandante della stazione dei Carabinieri che ha sede in paese, guidata dal 1984 al 2000.

Una grave perdita per il paese, che in Ferrandina ha trovato una persona in grado di incarnare i valori dell'Arma, con grande professionalità e allo stesso tempo spiccata umanità per stabilire un contatto diretto con la cittadinanza e - nel nostro caso - anche con la stampa.

Sposato, con tre figli, il maresciallo dei Carabinieri aveva inoltre prestato servizio a Oggiono, prima di arrivare a Mandello e innamorarsene, tanto da stabilirsi in paese - in via Manzoni, non lontano dalla caserma - a vivere dopo la pensione.

Cordoglio è stato espresso da molti suoi concittadini, dai colleghi che hanno lavorato con lui e dai militari attualmente in servizio a Mandello.