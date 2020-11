Lutto a Missaglia: addio a Mario Scaccabarozzi, fondatore del Coro Brianza

La comunità di Missaglia è in lutto per la scomparsa di Mario Scaccabarozzi, 82 anni, persona molto conosciuta in paese per la sua attività di artigiano e per il grande contributo offerto al mondo assiociazionistico del paese e del territorio.

Scaccabarozzi se ne è andato domenica, nella sua abitazione nella frazione di Missagliola. Nato e cresciuto a Missaglia, ha caratterizzato la sua vita professionale con l'attività di imbianchino in proprio. Preziosa la sua presenza, per diversi anni, all'interno del direttivo di Confartigianato Lecco.

Ma è soprattutto alle associazioni che il missagliese ha legato il suo nome; fu lui, alla fine degli anni Sessanta, a fondare il Coro Brianza, del quale era presidente da oltre quarant'anni. È proprio grazie a Scaccabarozzi se l'attività del coro va oltre la musica, sconfinando nella solidarietà, da sempre vicina agli ospedali, alle persone con disabilità e agli anziani della casa di riposo.Il Coro Brianza si esibì anche in occasione dell'inaugurazione dell'Expo a Milano.

A piangere la sua scomparsa la moglie Franca, la figlia Paola con Andrea, e la nipote Martina. I funerali si svolgeranno martedì mattina alla Basilica di Missaglia con inizio alle ore 10, preceduta dal rosario alle 9.30.

Il ricordo del Coro Brianza

Sulla pagina Facebook ufficiale, il Coro Brianza ha voluto ricordare così il suo storico presidente: «È con immensa tristezza che abbiamo appena appreso dell'improvvisa scomparsa del nostro presidente Mario. Giungano le condoglianze di tutto il coro Brianza alla famiglia. Alla moglie Franca, alla figlia Paola, al genero Andrea e all'adorata nipote Martina. La sua onestà, il suo grande impegno, la sua determinazione e la sua generosità rimangano per noi come esempio per continuare uniti nel suo Coro Brianza. Ci mancherai moltissimo, ciao Mario».