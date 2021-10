Lutto a Monte Marenzo: addio al volontario John Mangili

Lutto a Monte Marenzo per la scomparsa di John Mangili, 50 anni, attivo in ambito associativo in paese.

Un ricordo dell'uomo è stato tratteggiato da Angelo Fontana, responsabile del settore sociale della Polisportiva Monte Marenzo e di Telethon.

"Una persona generosa e gran lavoratore, anche nei momenti di svago, sempre pronto a dare una mano ai ragazzi di Andech, durante 'SanPaol in fest' o, come ultimamente, assieme alla moglie, al Gruppo missionario di Monte Marenzo. Sportivo, oltre che tifosissimo del Lecco e della Juve, era sempre presente alle partite dei ragazzi durante il Memorial Candido Cannavò organizzato dalla Polisportiva di Monte Marenzo. Altra sua passione la caccia, e il suo fedelissimo cagnolino. La Polisportiva di Monte Marenzo fa sentire la sua vicinanza ai famigliari".

John lascia la moglie Lorena, la mamma Maria, la sorella Carla con Ezio e la nipote Elisa con Diego, la suocera Anna e i nipoti. La salma dell'uomo si trova in Via Colleoni 24 a Monte Marenzo. Lunedì il funerale alle 15 nella chesa parrocchiale, anticipato alle 14.30 dal rosario.