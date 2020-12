Addio all'alpino Nino Venditti: il giorno prima era scomparsa la moglie

Lutto a Valmadrera: si è spento Nino Venditti, storica Penna nera molto conosciuta nel territorio. Una tragedia doppia per la sua famiglia, poiché il giorno prima è scomparsa anche la moglie Adele.

A darne annuncio il sindaco Antonio Rusconi. «Ho appreso solo oggi dal capogruppo degli Alpini di Valmadrera Mario Nasatti la triste notizia che domenica è scomparso in ospedale a Lecco Antonio Nino Venditti, 87 anni, residente a Lecco dal 2007, ma conosciutissimo a Valmadrera come capogruppo e "giornalista": persona di straordinaria amicizia e simpatia, orgoglioso del suo essere alpino e dei valori della tradizione».

«Purtroppo, la notizia è stata tanto più dolorosa, avendo appreso che mentre Nino era in ospedale, sabato era venuta a mancare l'amatissima moglie Adele, 81 anni, improvvisamente per un problema cardiaco. Ho voluto manifestare alle figlie Mariella e Amedea il dolore personale per la perdita di un amico, la partecipazione dell'Amministrazione Comunale in particolare per il dramma che la loro famiglia sta vivendo in pochi giorni. Di Nino - conclude Rusconi - rimarrà vivo a Valmadrera il ritratto di una persona stimata e generosa».