La città perde uno dei suoi più grandi artisti: addio a Oreste Rota

Grave perdita nel mondo dell'arte a Lecco. All'età di 92 anni è infatti venuto a mancare Oreste Rota. Nato in città nel 1930, Rota è stato per decenni commerciante (nel settore del tessile), musicista e soprattutto artista.

Pianista e pittore autodidatta, Oreste Rota è stato protagonista della vita culturale della città promuovendo mostre personali e collettive raccontando Lecco nelle sue opere. Tra le sue esposizioni personali, da ricordare quella del 2013 "La vita del grande Papa Wojtila" e l'ultima in ordine temporale, nel 2018 a Palazzo Falck: "Il Borgo di Pescarenico, tanto decantato dal Manzoni, com'era, com'è e forse come sarà".

Grande è il cordoglio espresso in queste ore da chi lo ha conosciuto e apprezzato in vita. Il Comune di Lecco ha sottolineato non solo il ricordo dell'artista, ma anche dello storico commerciante del centro di Lecco di cui è stato punto di riferimento con il suo negozio in via Cavour.

"Umanità e simpatia le sue qualità"

Lo ricorda così il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: "Ho potuto personalmente conoscere Oreste Rota quando ci siamo trovati nello stesso periodo all'Elma (Ente Lecchese Manifestazioni), sotto la presidenza di Renato Corbetta. Tra una collaborazione per la realizzazione del Giugno Lecchese o di esposizioni artistiche, ho avuto l'occasione di apprezzare la sua gentilezza, la sua creatività, l'umanità e la simpatia che lo hanno sempre contraddistinto. Mi unisco al cordoglio della comunità per questa triste scomparsa ed esprimo alla famiglia e ai suoi affetti la mia personale vicinanza".