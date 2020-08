Lutto nell'alpinismo: addio a Matteo Pasquetto, grande amico dei Ragni Lecco

Maledetto il 2020 per i Ragni di Lecco, costretti a piangere un altro amico. L'alpinismo italiano è in lutto per la prematura scomparsa di Matteo Pasquetto, 25 anni, vittima di una fatale caduta in un crepaccio nella giornata di venerdì 7 agosto mentre affrontava la discesa della Cresta Reposoir, nel gruppo del Monte Bianco, con il presidente dei Ragni Matteo Della Bordella e l'altro Ragno Luca Moroni con cui aveva aperto la via sulla parete Est della Grandes Jorasses.

Varesino di nascita, all'inizio del 2020 Pasquetto era tornato in Patagonia per affrontare la parete Est del Cerro Torre proprio con Della Bordella e con il compianto Matteo Bernasconi, amico e maglione rosso strappato alla vita a metà maggio da una valanga sul Pizzo del Diavolo.

Tutti e tre insieme, a febbraio, erano saliti sull'Aguja Standhardt (nuova via "Il dado è tratto", parete Nord) e sull'Aguja Poincenot. Pasquetto era aspirante guida alpina e faceva parte, dopo averlo fondato con un gruppo di amici lecchesi, delle guide di "Oltrelaverticale".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sabato, come hanno riportato i due compagni di Matteo all'Ansa, «Stavamo scendendo su un percorso facile, all'altezza dei Rochers del Reposoir. Pasquetto «si è sbilanciato su una pietra ed è precipitato».