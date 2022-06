La comunità di Santa Maria Hoè piange l'imprenditore Astorre Terruzzi

Un altro grave lutto scuote la comunità di Santa Maria Hoè. Dopo la scomparsa di ieri di Angelo Bonfanti, oggi - all'età di 89 anni - è venuto a mancare Astorre Terruzzi, detto Rino, suo grande amico.

Originario della località Giacobina, l'imprenditore brianzolo ha dedicato l'intera vita alla su attività industriale. Un'altra passione, che lo accomunava al compianto "Angelone" (con il quale condivideva anche la data di nascita, 18 giugno), era quella del tifo per il Milan.

Terruzzi amava moltissimo Santa Maria Hoè ed è sempre stato molto attivo nel paese anche a livello politico e amministrativo: è stato per anni presidente del Comitato Feste di Santa Maria Hoè e a lungo consigliere comunale. Per due volte è stato candidato sindaco. Ultimamente Terruzzi faceva parte della commissione "per l'esame e la valutazione delle proposte di assegnazione del premio idealità".

"Una persona distinta, colta, rispettosa e solare"

"Una persona distinta, colta, molto rispettosa e al contempo solare, simpatica e buona - spiega il sindaco Efrem Brambilla - Era anche un amico di famiglia e grande collezionista di opere d'arte realizzate da mio padre, pittore. Mi ha sempre incoraggiato moltissimo nella mia attività di sindaco. Per me è sempre stato un grande punto di riferimento. Io ero molto legato anche a sua moglie Silvana, che ci ha lasciati qualche anno fa. Con loro ho passato momenti bellissimi, soprattutto nella mia infanzia. Sarei dovuto andare a trovarlo con Eleonora Maria Rizzo nelle prossime settimane per invitarlo al nostro matrimonio. Sono sicuro che ne sarebbe stato davvero felice. Condoglianze ai figli Paola e Daniele - chiosa il primo cittadino - vi sono vicino in questo momento difficile".