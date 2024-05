Valmadrera in lutto: addio a Susy Rusconi, storica commerciante

Lutto a Valmadrera per la scomparsa di Susanna 'Susy' Rusconi, 77 anni, vedova Delle Marchette, titolare con il marito Elio dello storico negozio di occhiali e foto in via Manzoni, attività che oggi è portata avanti dalla nipote Sara.

Il sindaco Antonio Rusconi, a nome di tutta l'Amministrazione comunale, partecipa al cordoglio dei familiari. "Susy - ricorda il primo cittadino - era una persona solare, sorridente, amante della vita, nonostante i problemi, sempre elegante ma capace di essere a disposizione di tutti. Era generosa e attenta anche ad attività del sociale, come l'Associazione Genitori e Amici degli Handicappati, ma sempre con il suo stile, senza apparire, perché il bene non andava manifestato".

Prosegue Antonio Rusconi: "Lascia un vuoto nella nostra comunità, per la sua capacità di essere un'imprenditrice moderna quando questo era ancora un fatto insolito".

I funerali si svolgeranno martedì 21 maggio alle ore 9.45 alla Chiesa dello Spirito Santo. A piangerla la nipote Sara con Giulia, i fratelli e le sorelle e i nipoti tutti.