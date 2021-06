Lutto a Oggiono, addio allo storico della Brianza Virginio Longoni

Classe 1937, nel corso della sua attività Longoni ha ricostruito il passato e le origini dei comuni del Monte di Brianza. Il sindaco di Santa Maria Hoè: «Organizzeremo un convegno in suo onore e gli intitoleremo un luogo in paese»

Si terranno oggi a Oggiono i funerali di uno studioso tra i più conosciuti e apprezzati della Brianza. Virginio Longoni si è spento all'età di 84 anni. Già insegnante, scrittore, grande ricercatore di storia locale, nel corso della sua attività Longoni ha ricostruito il passato e le origini dei paesi del Monte di Brianza.

«Ricordo una delle sue opere, "Santa Maria dell'Acqua" - commenta il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla - che descrive in maniera dettagliata e accessibile tutta la storia di Santa Maria Hoè e della Brianza».

Non mancheranno iniziative per celebrarne la memoria, sia nel suo paese sia nel territorio brianzolo. «Sto organizzando un convegno a Santa Maria Hoè in suo ricordo, in cui vengano affrontate le sue opere concernenti l'Alta Brianza e ho pensato all'intitolazione di un luogo del paese in sua memoria. Sentite condoglianze alla sua famiglia di Virginio Longoni - conclude Brambilla - La Brianza perde un uomo dalla conoscenza enciclopedica del suo territorio».

Daccò: «Perdiamo un eccezionale paleografo»

Così lo ha ricordato il professor Gianluigi Daccò, già direttore del Museo Manzoniano. «Longoni, eccezionale paleografo e conoscitore del latino medievale è stato sicuramente uno dei maggiori ricercatori d'archivio lombardi, l'ultimo esponente della scuola di ricerca di don Rinaldo Beretta, personaggio a cui si avvicinava per competenza e passione. Le migliaia e migliaia di documenti medievali inediti del Lecchese e dell'Alta Brianza pubblicati da lui sono una vera miniera di dati e informazioni che resteranno negli anni come base per studi sulla storia medievale dei nostri territori».