Un enorme lutto scuote Mandello: addio a Virna Dotti, mamma e scrittrice

Una notizia scioccante, di quelle che non vorresti mai arrivassero in redazione, con una fredda notifica via telefono che gela il sangue. Virna Dotti se ne è andata, a soli 52 anni.

Mandello piange una delle sue figure di spicco, un'anima bella, eclettica e brillante, vicina al mondo delle associazioni, con una sconfinata passione per la scrittura.

La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi, martedì 1° giugno, quando il suo corpo senza vita è stato rinvenuto nell'abitazione di via Solferino a Mandello dal padre Angelo. Inutile, purtroppo, l'intervento dei soccorsi.

Virna, che ha dedicato la vita lavorativa alla formazione professionale, amava in maniera incondizionata la scrittura, coltivata sin da giovane, dopo gli studi al liceo Grassi di Lecco e all'Università degli studi a Milano. La sua penna ha prodotto diversi libri di prosa e suoi racconti hanno ricevuto premi in diversi concorsi letterari nazionali.

Per anni firma della Gazzetta di Lecco

L'altra sua grande passione, sempre legata alla scrittura, ha trovato voce nel giornalismo locale. Virna Dotti è stata firma illustre per decenni de La Gazzetta di Lecco, testata per la quale ha coperto la cronaca di Mandello, con un personale occhio di riguardo al pulsante mondo dell'associazionismo. Per lungo tempo aveva curato una rubrica di successo intitolata "Pensieri Dotti", della quale era particolarmente orgogliosa. Fra le associazioni mandellesi, notevole è stato il suo apporto al sodalizio I Amis del dialett.

Chi ha avuto il piacere di conoscerla, e di collaborare con lei, come chi scrive, ricorda una donna dall'intelligenza vivace e di grande cultura, risoluta e sensibile al contempo, sempre attenta all'evoluzione del mondo della comunicazione.

Virna lascia due figili adolescenti, Maddalena ed Emanuele, il marito Milko, gli anziani genitori. Al momento non è ancora stata stabilita la data dei funerali.