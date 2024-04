Macigni franano sulla Sp 62, strada chiusa a Pennaso

Imponente caduta massi (e paura) lungo la Sp 62 in località Pennaso. La strada che attraversa la frazione di Bellano, sull'Alto Lecchese, è stata chiusa al transito nella mattinata di oggi, mercoledì 10 aprile, a seguito della frana caduta dopo il maltempo delle scorse ore. Sul posto sono prontamente entrati in azione i vigili del fuoco di Lecco per le operazioni di verifica e messa in sicurezza. Al lavoro anche gli agenti della polizia locale.

Il distacco sarebbe avvenuto intorno alle ore 11.30 con la successiva chiusura della strada Bellano-Taceno. Stando alle prime informazione a disposizione, fortunatamente in quel momento non stavano transitando veicoli dalla tratta di Sp 62 interessata dal crollo dei macigni. Il territorio si conferma purtroppo ancora una volta fragile, anche solo dopo poche ore di pioggia e vento.

Sempre i pompieri di Lecco sono inoltre stati impegnati anche in altri interventi per il maltempo, e due squadre sono state inviate in rinforzo ai colleghi di Como, provincia nella quale si sono registrati diversi danni e disagi.