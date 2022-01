Lutto in Brianza: trovata morta in casa Vanessa, maestra 27enne

Tragedia in via Roma, Osnago, nel cuore della Brianza lecchese. Nella notte tra sabato 15 e domenica 16 gennaio il corpo della giovane maestra Vanessa Lisitano, classe 1994, è stato ritrovato senza vita all'interno dell'abitazione nella quale viveva in affitto: lì si era stabilita pochi mesi fa, dopo l'arrivo dalla Sicilia per prendere posto come insegnante di sostegno all'interno dell'Istituto comprensivo di Cernusco Lombardone.

Già fissata la data dei funerali della ragazza, che si terranno sabato 22 gennaio ad Augusta (Siracusa), dov'era nata poco meno di 28 anni fa.

Il ritrovamento

A trovare il corpo dell'insegnante sono stati i vigili del fuoco, chiamati a intervenire dai carabinieri dopo la segnalazione dei parenti, impossibilitati a mettersi in contatto con Vanessa. I pompieri hanno abbattuto la porta d'ingresso e hanno così fatto la tragica scoperta, trovando la 27enne a letto; il decesso sarebbe la conseguenza di un malore improvviso.