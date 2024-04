Paura nella frazione Gaggio di Malgrate. Intorno alle 11 di lunedì 8 aprile un uomo di 55 anni è stato investito all'altezza dell'attraversamento pedonale posto di fronte al centro estetico all'incrocio con via Vassena: i presenti hanno allertato i soccorsi e la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in loro in codice rosso i sanitari della Croce Rossa di Lecco e un'automedica, allertando anche i carabinieri.

Fortunatamente le condizioni del 55enne si sono rivelate meno gravi del previsto: trasportato in ospedale con l'ambulanza, l'uomo è stato ricoverato in codice verde.