Grave malore in azienda: 56enne ricoverato d'urgenza

Grave malore in un'azienda brianzola. Intorno alle 6 di lunedì 13 maggio la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per quanto capitato a un uomo di 56 anni all'interno di uno stabilimento produttivo di Garbagnate Monastero posizionato nella zona industriale a lato della Strada Statale 36, in direzione sud: sul posto sono arrivati - in codice rosso - i sanitari della Croce Verde di Bosisio Parini e a bordo di un'automedica, che hanno completato l'intervento di primo soccorso e hanno preparato l'uomo per il trasporto in ospedale.

Il 56enne, caricato sull'ambulanza, è stato trasportato presso l'ospedale di Desio (Monza e Brianza) in codice rosso.