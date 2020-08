Colpito da arresto cardiaco, 91enne rianimato e trasportato in ospedale

Attimi drammatici a Barzio per un 91enne colpito da malore in Via Francesca Manzoni e trasportato in ospedale in condizioni gravi. Dalle informazioni raccolte, l'uomo ha subito un arresto cardiaco.

Per l'anziano è subito scattata la chiamata al 112, con l'intervento dell'ambulanza della Croce rossa di Ballabio e dell'automedica dell'Aat Lecco.

L'uomo, soccorso in posto e sottoposto alle prime manovre rianimatorie dai sanitari, è stato trasferito all'ospedale Manzoni di Lecco in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.