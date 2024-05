Si sente male in albergo: anziana soccorsa d'urgenza

Soccorsi in azione nella mattinata di domenica 26 maggio. Intorno alle 7.30 una donna di 80 anni ha accusato un malore mentre si trovava all'interno di un albergo sito in pieno centro Barzio: la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale elergenza urgenza ha mobilitato in codice rosso i sanitari del Soccorso Centro Valsassina di Introbio, che si sono portati nella vicina località valsassinese e hanno preso in carico la donna.

Stabilizzata sul posto, l'80enne è stata quindi trasferita in ospedale a Lecco per gli accertamenti e le cure: qui è stata ricoverata in codice giallo.