Malore nei pressi del Castello di Vezio, in volo l'elicottero

Allarme nel primo pomeriggio di domenica nei pressi del Castello di Vezio. Un uomo di 65 anni che percorreva un sentiero inusuale ma non impegnativo è stato colpito da un malore.

Subito è scattata la chiamata al 112, con i soccorsi allertati in codice rosso: sul posto l'ambulanza del Soccoso Bellanese, l'autoinfermieristica e l'elicottero fatto decollare dal Sant'Anna di Como vista la zona impervia.

Per fortuna, una volta raggiunto, le condizioni dell'uomo non sono risultate gravi come si pensava. Il paziente è stato quindi trasportato dal personale dell'ambulanza all'ospedale in codice giallo. Sul posto anche la Saf dei vigili del fuoco.