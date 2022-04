Colpita da arresto cardiaco, 43enne trasportata in ospedale con l'lelicottero

Colta da malore per strada, 43enne in gravi condizioni. È accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 aprile, a Colico in via Montecchio Nord, dove una donna ha accusato un arresto cardiaco. Subito è partita la chiamata al 112 e la centrale operativa di Areu ha mobilitato i soccorsi.

Sul posto sono state inviate l'ambulanza della Croce rossa di Colico e l'automedica di Sondrio, con l'ausilio dell'elicottero decollato da Sondrio. La 43enne è stata rianimata in posto e caricata a bordo del velivolo per un trasporto più celere all'ospedale Manzoni di Lecco, dove è giunta in codice rosso. Le sue condizioni rimangono gravi.