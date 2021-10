Va in arresto cardiaco mentre è nella "Città Fantasma": grave un uomo

Intervento in codice rosso a Consonno, frazione di Olginate, nella mattinata di mercoledì 20 ottobre. Intorno alle 9.30 un uomo di sessant'anni è stato raggiunto da un elicottero inviato dalla base di Villa Guardia (Como) e dai volontari della Croce San Nicolò di Lecco perchè colpito da un malore che ha portato all'arresto cardiocircolatorio. Varie squadre si sono portate nella zona della Città Fantasma, per portare a termine l'intervento di primo soccorso avvenuto in codice rosso.

Ricoverato d'urgenza

Allertati anche gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. L'uomo, rianimato, è stato trasferito d'urgenza presso l'ospedale "Sant'Anna" di Como mediante l'utilizzo del mezzo aereo; rientrata in sede, invece, l'ambulanza.