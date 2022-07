Malore durante un'escursione, ragazzi soccorsi in una zona impervia

Soccorsi in azione nella notte per prestare aiuto a un gruppo di ragazzi che si sono trovati in difficoltà durante un'escursione in zona Cavagiozzo, sulle alture di Lecco. L'allarme è scattato all'1 della notte tra lunedì 25 e martedì 26 luglio: i Vigili del Fuoco hanno inviato sul posto una squadra Speleo Alpino Fluviale (Saf) per soccorrere alcuni ragazzi colti da malore.

Allertata anche la Questura

I pompieri hanno imbarellato e caricato sul defender Vf un ragazzo e accompagnato via terra in collaborazione con il Cnsas le altre persone presenti. Una volta raggiunta la strada, il giovane è stato consegnato al personale del 118. Sul posto si è portato anche personale della questura. L'intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa 3 ore.