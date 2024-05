Allerta rossa per un malore sul lavoro. Poco dopo le 14 di lunedì 6 maggio la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per quanto avvenuto all'interno di un'azienda di via Belfiore, nel rione di Acquate: un uomo di 50 anni ha accusato un improvviso malessere e per questo motivo è stato necessario contattare il Nue 112, azione che ha portato all'invio sul posto - in codice rosso - dei sanitari della Croce San Nicolò e di un'automedica.

Giunti in loco, i soccorritori hanno stabilizzato il 50enne e l'hanno trasferito in codice giallo presso il vicino ospedale Manzoni di Lecco, lì dov'è avvenuto il ricovero per gli accertamenti.