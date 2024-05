Soccorsi urgenti a Bulciago. Nel tardo pomeriggio di giovedì 2 maggio, intorno alle 18.30, la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per il malore occorso a un uomo di 48 anni al lavoro in via Conte Taverna, tra il municipio e i giardini pubblici comunali: sul posto sono arrivati, in codice rosso, i sanitari di Sos Lurago d'Erba e a bordo di un'automedica, che hanno stabilizzato l'uomo e l'hanno preparato per il trasporto in ospedale.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi e si sono confermate tali: i volontari hanno trasferito il 48enne presso il nosocomio Manzoni di Lecco per il ricovero, avvenuto con il codice di massima gravità.

Codice rosso a Costa Masnaga

Poco prima, qualche minuto dopo le 18, i sanitari della Croce Verde di Bosisio Parini erano stati inviati in codice giallo in via Nuova Valassina a Costa Masnaga: qui un uomo di 60 anni è caduto a terra dopo aver accusato un malore e, dopo una prima valutazione e le operazioni di primo soccorso, è stato trasferito in codice rosso presso il medesimo ospedale della città capoluogo.