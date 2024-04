Soccorsi al lavoro con la massima urgenza a Valmadrera. Poco prima di mezzogiorno i sanitari di Lecco Soccorso e un'automedica sono stati allertati in codice rosso dalla centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza per quanto accaduto all'interno di una delle varie aziende di via Casnedi: un uomo di 81 anni ha accusato un grave malore e per questo motivo è stato necessario allertare i soccorsi.

Giunti sul posto, i sanitari hanno stabilizzato l'anziano e l'hanno trasportato in ospedale per il ricovero: le condizioni sarebbero meno gravi rispetto a quelle preventivate, tanto che il ricovero è avvenuto in codice giallo.