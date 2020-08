Accusa un malore mentre è nella sua baita valchiavennasca: anziano trasferito in elicottero in ospedale

In questi giorni i tecnici della VII Delegazione Valtellina Valchiavenna del Soccorso Alpino sono stati impegnati in numerosi interventi. Domenica, verso le 9:00 la Soreu delle Alpi ha allertato i soccorritori per un uomo di 82 anni che ha avuto un malore mentre si trovava in baita, all’Alpe Borghetto, a 1900 metri di quota sopra la località Isola, nel territorio del comune di Madesimo. (Sondrio).

Trasportato a Lecco

Sul posto quattro tecnici del Soccorso alpino e il Sagf - Soccorso Alpino Guardia di finanza. Lo hanno raggiunto, in codice rosso, con il mezzo fuoristrada attraverso una carrozzabile. È intervenuto anche l’elisoccorso di Areu di Como (Azienda regionale emergenza urgenza), che ha portato l’uomo in ospedale a Lecco in codice giallo.