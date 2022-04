Malore e infortunio in montagna, doppio intervento del Soccorso alpino

Due interventi nel pomeriggio di lunedì per la Stazione del Triangolo Lariano del Soccorso alpino: la prima attivazione, poco prima delle 14, ha riguardato un uomo di 66 anni che aveva avuto un malore mentre si trovava sul sentiero che da Valmadrera sale verso Sembrosera.

La centrale di Areu ha inviato i tecnici del Soccorso alpino, che lo hanno raggiunto, messo in sicurezza e poi trasportato con un mezzo fuoristrada fino a un punto in cui è stato sottoposto alla valutazione da parte del medico. L’uomo è poi stato condotto fino alla strada asfaltata, dove lo aspettava l'ambulanza. Il 66enne è giunto al Manzoni in codice giallo.

Il secondo intervento è cominciato alle 17.20. Una donna di 60 anni si è infortunata mentre si trovava sul sentiero n. 5 che dai Corni di Canzo scende verso la Colletta dei Corni. Sono intervenuti sei tecnici del Triangolo Lariano e la squadra del Centro del Bione. Sul posto anche l’elisoccorso di Como di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha recuperato l’infortunata con il verricello e l’ha trasportata in ospedale a Como on codice verde. L’intervento si è concluso alle 18.40.