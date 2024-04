Escursionista si sente male in una valletta, in volo l'elisoccorso

Doppio intervento nella tarda mattinata di lunedì per soccorrere persone in difficoltà in zone impervie. A Perledo, intorno alle 11.30, su richiesta della Soreu 118 il comando provinciale dei vigili del fuoco ha inviato la squadra Saf (Speleo alpino fluviale) per raggiungere una persona uscita dal sentiero e finita in zona non sicura.

Collaborando con le squadre del Soccorso alpino, i vigili del fuoco sono riusciti a localizzare la persona e ad accompagnarla in zona sicura. L'escursionista, un 58enne, per fortuna non ha avuto necessità di cure sanitarie.

Poco dopo, l'allarme è partito da Margno per il malore che ha colpito una persona in una valletta. Sul posto sono state inviate l'ambulanza della Croce rossa di Premana, squadre del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco da Bellano e Lecco. La persona è stata poi raggiunta dal personale dell'elisoccorso partito dal Sant'Anna di Como, stabilizzata e trasportata all'ospedale di Gravedona in codice giallo.