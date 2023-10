Si sente male in officina: soccorso in codice rosso

Soccorsi urgenti nel tardo pomeriggio di martedì 3 ottobre. Poco prima delle 19 un uomo si è sentito male mentre si trovava all'interno di un'officina di via Lamarmora, nel rione lecchese di Acquate. Secondo quanto riferito da fonti Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, l'uomo è stato raggiunto in codice rosso dai volontari della Croce San Nicolò e dal personale giunto a bordo di un'automedica: valutato sul posto e stabilizzato, è stato quindi imbarellato e trasportato in ospedale.

Trasferito presso il vicino nosocomio Manzoni di via dell'Eremo, è stato quindi ricoverato in codice giallo e sottoposto agli accertamenti del caso.