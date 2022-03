Colpiti da malore durante lo sversamento: operai soccorsi in un’azienda chimica

Squadre di soccorso al lavoro nella serata di martedì 8 marzo. Varie squadre, intorno alle 19.20, sono partite in direzione via Giotto, Lomagna: all'interno di un'azienda si è verificato il malore di due operai di 47 e 52 anni, impegnati nelle operazioni di sversamento all'interno di un'azienda chimica.

Tre squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, due autopompe serbatoio e un furgone con specialisti per il contrasto del rischio chimico sono entrate in azione insieme ai volontari della Croce Bianca di Merate.

Le due persone sono state portate all'ospedale Mandic di Merate in codice giallo e le squadre hanno partecipato alla messa in sicurezza del sito; sul posto anche i carabinieri e i membri dell'ispettorato del lavoro. Le operazioni sono ancora in corso.