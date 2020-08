Accusa un malore in zona ospedale: anziana ricoverata d'urgenza al "Manzoni"

Grave malore, nella mattinata di martedì 25 agosto, per una donna in via dell'Eremo. La malcapitata, 83 anni, poco dopo le 7.35 è caduta a terra in zona ospedale dopo essersi sentita male: sul posto si sono rapidamente portati i volontari della Croce Rossa di Lecco, che l'hanno soccorsa sul posto e portata presso il limitrofo pronto soccorso, dov'è stata ricoverata in codice rosso circa dieci minuti dopo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul luogo dell'intervento si è portata anche un'automedica di stanza all'interno dell'ospedale "Manzoni".