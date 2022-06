Accusa malore ai Piani di Bobbio, soccorsa giovane escursionista. L'intervento si è svolto nel tardo pomeriggio di sabato nella località montana che si trova nel territorio del comune di Barzio.

La Stazione di Valsassina e Valvarrone del Soccorso alpino ha ricevuto l'attivazione intorno alle 19 da parte della Soreu dei Laghi. Una ragazza di 27 anni residente nella Brianza lecchese aveva avuto un malore. I tecnici sono saliti subito, con loro anche un medico, sempre del Cnsas. L'hanno raggiunta e valutata sotto l'aspetto sanitario. Per fortuna le sue condizioni erano buone e non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

In accordo con la centrale, la ragazza è stata accompagnata fino alla sua auto a Barzio. L’intervento si è concluso intorno alle 21.