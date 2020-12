Colta da arresto cardiaco in Piazza XX Settembre, la salvano i passanti

Accusa un malore in Piazza XX Settembre e viene salvata dai passanti. È quanto accaduto in mattinata, intorno alle 9.30, a Lecco, con protagonista una donna che ora lotta tra la vita e la morte in ospedale.

La 65enne, si trovava nella centralissima piazza del capoluogo quando ha subito un arresto cardiaco. Per sua fortuna, la presenza di un defibrillatore nelle vicinanze ha consentito immediatamente le prime manovre rianimatorie da parte degli astanti.

I soccorsi sono giunti in pochi minuti: il personale dell'ambulanza della Croce Rossa di Lecco e di un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello ha poi preso in carico la paziente trasportandola in codice rosso all'ospedale di Lecco. Le sue condizioni sono gravi.