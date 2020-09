Colto da arresto cardiaco, lo salva un infermiere di passaggio

Accusa un malore in piazza e viene salvato da un infermiere di passaggio. Ha davvero dell'incredibile quanto accaduto nel pomeriggio di oggi a Cremella con protagonista un uomo che ora lotta tra la vita e la morte in ospedale.

L'uomo, 71 anni, si trovava in Piazza Don Severino Colombo quando ha subito un arresto cardiaco. Per sua fortuna, la presenza di un infermiere nelle vicinanze ha consentito immediatamente le prime manovre rianimatorie, anche con l'utilizzo di un defibrillatore installato nei paraggi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I soccorsi sono giunti in pochi minuti: il personale dell'ambulanza della Croce Bianca di Besana, l'autoinfermieristica e l'elicottero proveniente da Como che ha poi preso in carico il paziente trasportandolo in codice rosso all'ospedale di Legnano. Le sue condizioni sono gravi.