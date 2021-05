Accusa malore al Santuario di Somasca, salvato dal Soccorso alpino

Intervento dei tecnici della XIX Delegazione Lariana nel pomeriggio di domenica: la vittima è stata trasportata in barella per mezz'ora e poi accompagnata in ospedale

Pomeriggio di grande lavoro, quello di domenica, per i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino. Ldopo gli interventi per cadute, un altro si è reso necessario nella zona del Santuario di Somasca a Vercurago, per un uomo che stava male e non riusciva a proseguire.

Sul posto sono state inviate le squadre del Centro del Bione e i tecnici della Stazione di Lecco, con i Vigili del fuoco, e lo hanno raggiunto. L'uomo è stato trasportato per una mezz'ora con la barella fino all'ambulanza e poi portato in ospedale.