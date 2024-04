Intervento a sirene spiegate dei soccorsi lungo la Strada Statale 36. Intorno alle 9.30 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per un malore occorso a un 56enne mentre era in viaggio sulla frequentata arteria viabilistica, in direzione sud. I sanitari della Croce Verde di Bosisio Parini e un'automedica sono partiti in codice rosso e a sirene spiegate, raggiungendo l'uomo all'altezza dell'uscita per Garbagnate Monastero.

Una volta arrivati sul posto, i sanitari l'hanno stabilizzato e caricato sull'ambulanza per il trasporto in ospedale: arrivato presso il nosocomio Manzoni di Lecco, il 56enne è stato ricoverato in codice verde.