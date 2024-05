Una donna di 40 anni si è sentita male mentre era in viaggio lungo la Strada Statale 36. La centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha ricevuto l'allertamento intorno alle 7.30 di domenica 26 maggio: presso la stazione di servizio Mandello Est, posizionata lungo la carreggiata nord della frequentata arteria, sono stati inviati i sanitari della Croce Rossa di Lecco, unitamente a un'automedica, che hanno preso in carico la donna e l'hanno preparata per il ricovero.

Arrivata presso l'ospedale Manzoni di Lecco, la 40enne è stata ricoverata in codice giallo.