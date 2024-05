Grave malore sulla Statale 36: 77enne ricoverato in ospedale

Grave malore sulla Strada Statale 36. Un uomo di 77 anni è stato raggiunto all'interno della galleria Giulia dopo aver accusato un malessere mentre era in viaggio lungo la Strada Statale 36 racc, meglio nota come Lecco-Ballabio: la centrale operativa ha fatto scattare in codice rosso i sanitari di Lecco Soccorso, che sono giunti sul posto e si sono presi cura dell'uomo in questione.

Una volta stabilizzate le sue condizioni, è stato trasferito in codice giallo presso l'ospedale di Lecco.