Soccorsi in codice rosso a Valmadrera. Poco prima delle 8.30 di mercoledì 29 marzo la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata da una chiamata arrivata al numero unico per le emergenze (112): secondo quanto riferito da fonti mediche, un uomo di 76 anni si è sentito male all'interno della sede del corriere di via Piedimonte, zona industriale della città , e questo ha reso necessario la mobilitazione della macchina dei soccorsi.

Sul posto sono stati inviati i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini, unitamente a un'automedica: l'uomo, accasciatosi al suolo, è stato caricato sull'ambulanza e trasferito presso l'ospedale Manzoni di Lecco; arrivato in via dell'Eremo, è stato ricoverato in codice rosso a causa della gravità delle sue condizioni.