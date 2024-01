Paura per un anziano colpito da un malore in viale Turati

Paura per un 79enne. L'uomo è stato colpito da un serio malore mentre si trovava in viale Turati nella zona dell'agenzia di assicurazioni: la chiamata al Nue 112 ha mobilitato la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha inviato sul posto - in codice rosso - i sanitari della Croce Rossa di Lecco e un'automedica; rispetto a quanto pensato inizialmente, le condizioni dell'anziano non si sono rivelate così gravi.

Stabilizzato in loco, l'uomo è stato trasferito presso l'ospedale Manzoni per gli accertamenti del caso: arrivato in pronto soccorso, è stato ricoverato in codice verde.