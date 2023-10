Si sente male in viale Turati: anziano soccorso d'urgenza

Soccorsi in codice rosso in viale Turati. Intorno a mezzogiorno la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha ricevuto un'allerta per il malore occorso a un anziano di 92 anni mentre si trovava nella zona in cui è presente l'ufficio cittadino di una nota compagnia di assicurazioni: l'uomo è stato raggiunto in tutta fretta dai volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario e preso in carico.

Stabilizzato sul posto, è stato quindi caricato su un'ambulanza e trasportato presso l'ospedale Manzoni di Lecco per il ricovero, avvenuto in codice giallo.