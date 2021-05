Malori sui sentieri montani: doppio intervento dell'elicottero

Primo intervento in tarda mattinata sul Magnodeno per un uomo di 60 anni. Il secondo in Cresta Cermenati per soccorrere giovane escursionista. Entrambi sono finiti in ospedale in codice giallo

Doppio intervento dell'elicottero sui monti lecchesi per soccorerre persone alle prese con malori. Il primo intorno alle 12.40 sul Magnodeno, per un 60enne. La centrale operativa di Areu ha inviato l'ambulanza e l'elicottero decollato da Brescia. Allertata anche una squadra del Soccorso alpino. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Gravedona in codice giallo.

Alle 13.20 i tecnici della XIX Delegazione lariana del Soccorso alpino sono stati costretti a intervenire in Cresta Cermenati, sulla Grignetta, per un ragazzo di 21 anni. L'elicottero si è alzato in volo da Como e ha raggiunto il luogo del malore, portando poi il giovane al Manzoni di Lecco intorno alle 15.

Poco prima, a Mandello e sempre in una zona impervia, i volontari del Soccorso degli Alpini e i Vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire in Via dell'Acqua Bianca per un 65enne. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo.